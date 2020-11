Hospody se opatrně chystají

„Restaurace se začaly připravovat, ovšem s citelnou opatrností, nejsou to přípravy na velké otvíračky. Už opravdu nemají moc peněz na to, aby nakupovaly velké zásoby,“ sdělil Právu člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboš Kastner.

Pokud by se otevřelo už příští týden, bude podle něj v podnicích zvláštní provoz. „V mnoha restauracích by byla omezená nabídka. Velké riziko je pro pivovary, aby pivo přivezly, musíte udělat objednávku ve čtvrtek nebo v pátek. Tankové pivo je třeba objednávat v týdenním předstihu,“ upozornil Kastner.

V tuto chvíli jde podle jeho slov o to, aby restaurace a hospody zůstaly otevřené co nejdéle a i ony dohlédly na to, že se budou dodržovat opatření. „Důrazně vyzýváme všechny majitele restaurací a hospod, aby se chovali maximálně zodpovědně,“ řekl Kastner. „Nejhorší by bylo, kdybychom museli po krátké době zase zavřít,“ uzavřel.