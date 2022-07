Havlíček: Úsporný tarif je pozdě, špatně a málo

Vláda podle vás přišla s úlevami za faktury u plynu a elektřiny pozdě a systém je moc složitý. Proč?

Vláda zavádí, a to ještě až od podzimu, něco, co ostatní země zavedly na jaře. Takže je to s půlročním zpožděním. To je jedna věc.

Druhá věc je, že to je mimořádně komplikovaný systém, protože firmy dostanou z jednoho programu a domácnosti z druhého.

Ale pozor, domácnosti, které jsou připojeny přes společenství vlastníků jednotek (SVJ) a přes teplárny, musejí zase využívat jiný program.

Tarif vůbec nemotivuje, každý dostane stejně bez ohledu na to, zda šetří, nebo nešetří

A jaký ten program bude, není známo, protože si to ministerstvo průmyslu a obchodu ještě nenechalo notifikovat od Evropské komise. A když bude hrozit krizová varianta, že to Komise neodsouhlasí, tak budou muset čerpat extrémně složitý tarif přes SVJ, která to budou přerozdělovat jednotlivým partajím. A to bude každé SVJ dělat podle jiného klíče.

Někdo podle metrů čtverečních, někdo podle partají, někdo to vezme podle spotřeby. Takže v tom bude totální chaos. Dopadne to obrovskou blamáží. Je to mechanismus, který není nikde odzkoušen, absolutně se nedá aplikovat na miliony domácností.

Vláda mluví o úsporném energetickém tarifu. Souhlasíte s takovým označením?

Vůbec není úsporný. Úsporný by byl takový, který by motivoval k úsporám, když už to tak nazvali. Ale on vůbec nemotivuje, každý dostane stejně bez ohledu na to, zda šetří nebo nešetří. A to ještě u panelákových bytů u vytápění to SVJ rozdělí tak, že stejně dostane důchodkyně, která žije úplně sama, a stejně pětičlenná rodina, protože to nebudou umět jinak rozpočítat. O úsporném tarifu nemůže být vůbec řeč, a hlavně se to dělá takto komplikovaně proto, aby se to neudělalo stejně, jako navrhujeme my.

Přesnou výši slev stále ještě neznáme, vláda ji upřesní až příští měsíc…

Úplně nejhorší na tom je, že ta pomoc bude tak nízká, že přijde v době, kdy energie budou stát ještě více, než stojí dnes. A nyní stojí sedminásobek toho co před dvěma lety, takže záhy budou stát devítinásobek. To si pak domácnosti budou moci říct: „Děkujeme, neplatíme devítinásobně více, ale platíme osmiapůlnásobně více.“ Ten rozdíl asi ani nepostřehnou.

Ministr Síkela říká, že domácnosti dostanou až 16 tisíc korun, ale není ani jisté, na jak dlouhé období. Osvětlil vám to někdo z vlády blíže?

Neosvětlil a neví to dodnes nikdo. To, co nyní Sněmovna schválila, není podpora. Schválil se zákonný rámec pro to, aby vláda v budoucnu nějakou podporu vytvořila. Takže půl roku se nám říká, že vláda nenechá nikoho padnout a že se vytvoří mechanismus podpory.

Od června slýcháme, že během několika týdnů bude vytvořena konkrétní podpora. Jsme v polovině července a slyšíme, že vláda vytvoří rámec pro to, aby mohla během několika týdnů vytvořit nějakou podporu. To je panoptikum. To přece nemůže nikdo myslet vážně.

Jaké řešení byste tedy navrhoval?

Průběžně jsme navrhovali odpuštění plateb za obnovitelné zdroje, k čemuž jsme tedy nakonec vládu dotlačili, i když se zpožděním. To je jedna věc, i když to samo o sobě už nestačí. Vláda taky mohla jít do záporných sazeb s obnovitelnými zdroji, takže by jinými slovy přispívala více. Toho ale nevyužila.

Další pomoc mohla být přes daň z přidané hodnoty, což taky vláda odmítla. A potom už zbývá jedna jediná věc, k níž postupně přistupují jednotlivé země jako Španělsko, Portugalsko, Slovensko, a to je zastropování ceny. Běžným lidem nevysvětlíme, že na Slovensku platí pětinásobně méně, protože to mají zastropováno. A nevysvětlíme našim firmám, že jejich konkurence ze Španělska kupuje elektřinu sedminásobně levněji, než kupují ony.

A měl by stát na to zastropování peníze?

Když na to má finance Portugalsko, které je zadlužené trojnásobně více než my? Když mají peníze ve Španělsku, které je zadlužené dvojnásobně, tak nevím, proč si na to nedokážeme opatřit zdroje. Notabene máme ČEZ, který bude mít tak gigantický zisk, že kdybychom ho letos použili, tak máme zasaturováno úplně všechno. Ale to vláda vůbec neudělala.

Budeme mít výrazně více peněz v Modernizačním fondu, kde jsme původně očekávali 150 miliard korun, ale ono tam do roku 2027 bude 400 miliard. Z toho se to dá také vzít, aniž by to zasáhlo bezprostředně rozpočet.

Vláda vybírá více na DPH, aniž by podpořila domácnosti. Vždyť se do té podpory dosud nedalo vůbec nic. Máme druhou nejvyšší cenu elektřiny v přepočtu na kupní sílu obyvatel v Evropě. Firmy platí několikanásobně více než jejich konkurenti ze zahraničí. To přece není normální. Proto máme inflaci tam, kde ji máme. Cena energií logicky vstupuje do nákladů firem, které musejí zdražovat. Vláda ale nic neudělala s jejími cenami.

Jednání Sněmovny včera předcházela ranní debata hospodářského výboru, kde ministerstvo průmyslu přišlo přes koaliční poslance s pozměňovacími návrhy, jež dopracovávalo zřejmě ještě v noci. Podpořili je i vaši poslanci. Co obsahují a jak se k nim stavíte?

Nám nic jiného nezbylo než to podpořit, protože včera byl poslední den, kdy se to ve Sněmovně mohlo projednat. Vláda se na to úplně vykašlala, neudělalo se vůbec nic a teprve v posledních dnech se na tom pracovalo. Vláda tedy přišla s návrhem zákona, ten dopadl úplným fiaskem, takže nezbylo nic jiného než na poslední chvíli vytvořit pozměňovací návrh, který opravil ten zpackaný zákon.

A v čem spočíval ten pozměňovací návrh?

Dává parametry, aby se to vůbec mohlo aplikovat. Bylo tam více změn, těch pozměňovacích návrhů bylo celkem pět, mimo jiné se tam řešila zmíněná SVJ.

I poslanci ANO nakonec přes veškerou kritiku zákon podpořili…