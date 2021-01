Havlíček: Náhrady pro skiareály budou dle nákladů, nebo sedaček

Po čtvrtečním jednání, kterého se účastnili premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a zástupci profesních organizací, to Havlíček řekl novinářům. Asociace horských středisek (AHS) podle svého ředitele Libora Knota preferuje kompenzaci přes místa na dopravních zařízeních, v ideální výši 100 procent. Náhrada by se měla týkat nákladů, nikoliv tržeb, řekl ČTK.

V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat pomoc z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, měla by být také zahrnuta do programu COVID nájemné. Z těchto dvou programů by podle ministra mohli provozovatelé zimních středisek získat 15 procent nákladů, nový program by pokrýval dalších 50 procent.