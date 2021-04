Havlíček chce otvírat obchody a služby všude stejně

„Doporučoval bych jít v rámci obchodů a služeb plošně. U škol je to něco jiného. Není možné, aby někdo šel do jiné školy v jiném regionu. Kdybychom ale v jednom regionu pustili obchody, lidé by tam jezdili i z těch ostatních, ještě nepovolených regionů,“ řekl Právu Havlíček.