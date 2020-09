Hamáček: ČSSD nepodpoří návrat superhrubé mzdy, se zvýšením daní ale problém nemá

Hamáček v televizi řekl, že ČSSD by podpořila zrušení superhrubé mzdy provázené zavedením patnáctiprocentní daně z příjmu s tím, že by se daňová sazba po dvou letech zvýšila.

Technicky by tak i ČSSD podpořila pouze dočasné snížení daní, které by se za dva roky opět zvýšily. Jen by to udělala jiným způsobem.