Geologický průzkum stavby metra D skončil, stavět by se mohlo začít na jaře

Nyní je na Pankráci vyhloubena část, která bude sloužit jako přestup mezi linkami C a D. Využity budou i další stavby vzniklé při průzkumu. Původně měl stát 1,6 miliardy, ale nakonec byl dražší. „Nebylo to tím, že by se rozpočet překročil, ale spolu s Báňským úřadem jsme dospěli k rozhodnutí, že některé práce se udělají předstihově," řekl Witowski.