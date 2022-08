Financím vadí marže pumpařů, ale s regulací si dávají na čas

Považuji to za zneužití prázdninové sezony, řidiči na dálnicích neměli jiné řešení než drahé palivo tankovat

Regulace by podle něj zastropovala maximální výši marže čerpacích stanic stejně jako maximální výši ceny u distributorů pohonných hmot.

„Pro takto extrémní navýšení červencových marží u benzínu i nafty skutečně nemám pochopení. Rozumím argumentu kompenzování nízkých červnových marží, které byly pod loňským průměrem, ale rozhodně ne tímto způsobem. Považuji to za zneužití prázdninové sezony, kdy řidiči na dálnicích jednoduše neměli jiné řešení než drahé palivo tankovat,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ministerstvo zaslalo návrh cenové regulace České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu a Unii nezávislých petrolejářů, aby se mohly na případnou regulaci technicky připravit. Úřad podle Stanjury do příštího pátku obdrží k návrhu dotazy, podněty a připomínky a pak v řádu jednotek pracovních dnů a podle dat za srpen rozhodne, zda k regulaci přikročí.

„Sledované marže u pohonných hmot srovnáváme s průměrnou úrovní loňského roku, kdy se marže u nafty průměrně pohybovaly kolem 3,40 Kč za litr a u benzínu kolem 2,60 Kč na litr. Očekáváme, že by se sledovaná marže měla v nejbližší době přiblížit zpět k těmto hodnotám. V opačném případě je ministerstvo připraveno zavést regulaci,“ sdělil Právu Weiss.

To by znamenalo, že kromě zohlednění levnější ropy by měly ceny u pump klesnout ještě o více než dvě koruny u nafty a přes tři koruny za litr u benzínu.