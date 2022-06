Fiala: Chceme klíčové elektrárny pod kontrolou státu

„Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti celou síť klíčových tuzemských elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Není to řešení pro tuto zimu, bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít, co nejdříve,” řekl ve středečním projevu k občanům Fiala.

„Našim hlavním cílem musí být energeticky soběstačná Česká republika. Masivně podpoříme výstavbu fotovoltaických elektráren. Bude nás to stát spoustu úsilí a hodně peněz. Je to investice do naší energetické suverenity,” dodal s tím, že podle odhadů to zabere dva až pět let. Prioritou podle něj bude jádro.