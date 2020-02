Farma s ptačí chřipkou nechala v noci branku do areálu dokořán

Na farmě ve Slepoticích na Pardubicku, kde je druhé letošní ohnisko ptačí chřipky, měli v noci na pondělí otevřenou bránu do areálu. Zjistil to na místě reportér agentury Aktu.cz. Veterináři přitom upozorňují, že i v případě pouhého podezření musí být chov izolován, a to včetně zamezení přístupu cizích osob.