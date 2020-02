Evropské akcie kvůli koronaviru prudce klesají

„Každý vidí, že pro ekonomiku to může být nová fáze poklesu. Už předtím to bylo přitom všechno dost křehké,” poznamenal k propadu na burzách analytik Elwin de Groot z finančního ústavu Rabobank. „Může to být i další krok k recesi ve více zemích,” dodal.

Nervozita zvyšuje zájem o státní dluhopisy vybraných zemí. Investoři po prodeji akcií přesouvají peníze například do zlata či německých státních dluhopisů. Výnos německého bondu se splatností 30 let se dostal do záporu. Investoři jsou tedy ochotni tyto papíry kupovat, přestože při splatnosti dostanou méně peněz, než kolik za ně při nákupu zaplatili. Dávají přednost jistotě mírné ztráty než třeba investicím do akcií, kde by mohla hodnota klesnout ještě výrazněji.