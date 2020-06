Evropa přispívá na nová auta, Česko nic

Nejedná se ale o podporu aut s libovolným pohonem výměnou za sešrotování starého vozu, jak tomu bylo po finanční krizi v letech 2009 a 2010. S cílem dosáhnout snížení emisí nabízejí v současnosti evropské státy většinou peníze na nákup elektrických vozů, a to až 9000 eur (240 tisíc korun).

V Česku ale lidé nárok na podporu nemají a ani se žádná zatím neplánuje. A to přesto, že ještě počátkem května premiér Andrej Babiš ( ANO ) připustil, že by se mohla otázka šrotovného na podporu automobilek řešit i v České republice. Vláda se jím ale zatím nezabývala.

V Německu se automobilkám nepodařilo prosadit státní pomoc na koupi aut s benzínovým ani dieselovým pohonem, do konce roku tam však lidé při koupi elektromobilu do 40 tisíc eur (asi 1 067 000 Kč) dostanou od státu podporu ve výši 6000 eur (160 tisíc Kč), tedy dvojnásobek toho, co doposud.