Evergrande zmeškala termín pro uhrazení úroků z dluhopisů

Celkové závazky společnosti Evergrande přesahují 300 miliard dolarů (6,5 bilionu Kč). Firmě ve čtvrtek vypršel oficiální termín pro uhrazení úroků ve výši 83,5 milionu dolarů (1,8 miliardy Kč) ze zahraničních dluhopisů. Pokud tyto úroky neuhradí do 30 dnů od vypršení termínu, dostane se do platební neschopnosti.

Připravte se, bude to rána. Peking varuje před nepokoji kvůli krachu obřího developera

Investoři se obávají, že kolaps podniku by mohl těžce zasáhnout čínský finanční systém a že negativní dopady by se mohly rozšířit i do zbytku světa. Držitelé dluhopisů se podle Reuters začínají domnívat, že může trvat týdny, než se situace vyjasní.