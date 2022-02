EU se k odstřihnutí Ruska od SWIFTU zatím nemá

Evropská unie zatím asi nepodnikne kroky k tomu, aby odpojila Rusko od mezinárodního platebního systému SWIFT. Agentuře Reuters to ve čtvrtek sdělili nejmenovaní evropští diplomaté. EU nyní pracuje na novém balíku sankcí vůči Rusku za jeho útok na sousední Ukrajinu. Pokud by Rusko nemohlo SWIFT vůbec používat, mělo by to zřejmě na jeho ekonomiku devastující dopady.