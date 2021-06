Energie na burze prudce zdražují, lidé to pocítí

„Myslím, že se to určitě letos promítne do cen pro domácnosti ve formě tarifů spíše určených pro příští rok. Většina cenových úprav bude prováděna po prázdninách. Žádný obchodník asi nezdraží celé své portfolio, ale produkty na dobu neurčitou nebo nové fixace,“ řekl Právu Gavor.

Ve středoevropském prostoru tak podle Křečka mohou chybět zdroje elektřiny, a to by tlačilo na růst cen. „Byť jsme zatím energeticky soběstační, elektřinu stejně prodáváme na evropském trhu. To, že my si elektřinu vyrobíme a Němci ji mít nebudou, bude prodražovat energii i u nás,“ prohlásil.