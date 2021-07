Uhlíková neutralita klepe na dveře, energetici chtějí pohnout s produkcí vodíku

Přes dvacet amerických energetických společností už začalo testovat životaschopnost vodíku v existujícím plynovém potrubí, píše agentura Reuters. Státy po celém světě se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, do velké míry ale spoléhají na technologii, která je teprve v plenkách. To je právě případ vodíku.