Elektřina zdraží už v září

Podle jeho názoru není faktor, který by to mohl změnit. Uzavírání německých jaderných a uhelných elektráren, růst ceny emisních povolenek, nutnost zrychlit v Česku přechod na obnovitelné zdroje a zelený plán Evropské unie podle něho povedou k citelnému zdražování elektřiny každoročně v příštích 10 až 15 letech.

Podle německé banky Berenberg by se do konce roku mohla povolenka dostat až na téměř dvojnásobných 110 eur za kus. „To by byla naprostá katastrofa. Myslím ale, že to neporoste až ke 110 eurům, ale výrazně nad 60 eur. Probíhají spekulativní obchody s povolenkami, které mohou povolenku vyhnat až na 70 nebo 80 eur,“ dodal Kovanda.