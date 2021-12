Ekonomika příští rok vzroste o 4,3 procenta, odhaduje Hospodářská komora

Roční průměr inflace očekává komora na 5,6 procenta. V příštím roce by podle prezidenta měla kulminovat v prvním čtvrtletí, poté začne klesat. „Když vezmete 12, 15 hlavních institucí jako je třeba Mezinárodní měnový fond, které dělají predikce pro země střední Evropy, tak se ukazuje, že v Česku by mohla být inflace v lednu a únoru nejvyšší a bude vyšší než sedm procent. Potom by v následujících měsících mohla klesat tak, že by se ve 4. čtvrtletí moha pohybovat kolem čtyř, možná i méně procent,“ dodal.