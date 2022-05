Ekonom: Úsporný tarif pomůže lidem jen nepatrně

„Domácnostem pomůže jen nepatrně, protože vlna zdražování – a nejen energií – není zdaleka u konce,“ řekl Právu Kovanda.

Je to složité, pozdě, nikdo neví o kolik a pro koho Karel Havlíček, ANO

„Nevěřím, že něco z vládních opatření zásadně pomůže. Mimořádný tarif se tak tváří, ale je to složité, pozdě, nikdo neví o kolik a pro koho. Přitom by se to dalo řešit přes odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Logika je podobná, ale náš návrh je výrazně jednodušší,“ řekl v neděli Právu místopředseda opozičního ANO a exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nynější resortní ministr Jozef Síkela (za STAN) v rozhovoru pro sobotní Právo řekl, že chce, aby na sociální energetický tarif měli nárok všichni. Poprvé tak připustil plošné opatření proti drahotě, které dosud vládní pětikoalice odmítala.

Síkela přislíbil, že sleva až 20 procent do určité spotřeby, jejíž výše se u různých skupin odběratelů teprve stanoví, začne platit od příští topné sezony, tedy v září, nejpozději v říjnu.

V platnosti zůstane nejméně půl roku, možná i rok. Za spotřebu nad vymezený limit bude zákazník platit plnou cenu po­dle standardního ceníku dodavatele. Vláda tím chce také motivovat lidi k šetření energiemi.

Podle poslance ANO Aleše Juchelky je ale v této době výzva k úsporám výsměchem lidem a firmám. „Nemají peníze na to, aby zaplatili faktury, a vy jim řeknete: Musíte zateplit fasádu, vyměnit okna, dát si tepelné čerpadlo, soláry na střechu. Ale lidé platí faktury teď,“ vytkl v neděli Juchelka v debatě v TV Prima ministrovi práce Marianovi Jurečkovi (KDU-ČSL).

Již ohlášená vlna zdražování energií nejen ze strany ČEZ podle Havlíčka zasáhne domácnosti i firmy a živnostníky „naprosto bezprecedentně“.

Dopad i na lidi s vyššími příjmy

„Zatímco před rokem bylo deset procent rodin na hranici chudoby, dnes je to téměř dvacet procent. A protože zdražování bude pokračovat a vládní opatření jsou naprostým výsměchem, na přelomu roku, v topné sezoně, to bude téměř třicet procent domácností, které budou mířit do chudoby,“ varoval Havlíček.

Zdražení energií se nejvíc dotkne lidí, kteří mají příjem do výše průměrné mzdy Hynek Kalvoda, AOP

Vládu také obvinil, že a priori zavrhuje návrhy opozice. „Její řešení se pouze tváří jako pomoc, ale ve skutečnosti kabinet vidí jedinou mantru, a to je rozpočet,“ prohlásil Havlíček.

„Zdražení energií bude mít plošný dopad, ale nejvíc se dotkne lidí, kteří mají příjem do výše průměrné mzdy, to bylo loni nějakých 37 tisíc Kč. Budou to často i lidé, kteří dnes nedosáhnou na sociální dávky, protože nemají tak nízké příjmy, ale vlivem stoupajících cen budou schopni hůře hradit své závazky,“ řekl Právu předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.

Navrhuje odpustit poplatky

Na průměrnou mzdu nedosáhnou zhruba dvě třetiny lidí.

Kalvoda dodal, že úspory domácností se tenčí, a řada lidí tak nebude moci brát ani z nich. „Vyhledal jsem si staré ceníky a je to opravdu alarmující. U plynu jde téměř o čtyřnásobné zvýšení cen oproti minulému roku. Pokud někdo platil za plyn 2000 korun, tak bude platit 7000 nebo 7500 korun měsíčně,“ sdělil Právu Da­niel Hůle z Člověka v tísni.

Zmírnit dopady zdražení energií na obyvatele a firmy by mohlo podle Havlíčka vyřešit odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie (OZE). Na ty jde podle něj každý rok zhruba 45 miliard korun, z nich domácnosti a firmy hradí asi 19 miliard korun.

„Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje navíc může být i vyšší, než jsou faktické poplatky za OZE, jednoduchou změnou zákona je možné přes ERÚ udělat i tzv. zápornou platbu. Jinými slovy, stát si může dovolit mimořádně jednoduše poskytnout jakoukoliv slevu ze složenek za energie, jak bude potřeba,“ sdělil Právu Havlíček.

„Je možné to zastropovat například průměrnou spotřebou domácnosti, platit to může navíc i pro firmy. Místo toho vláda vymýšlí komplikované tarify,“ dodal.

Havlíček také už dříve řekl, že stát mohl odpuštění poplatků pokrýt z vyšších výnosů z emisních povolenek a z dividendy od společnosti ČEZ. Další možností by podle něj mohlo být i snížení DPH.

„Stačí se podívat v EU. Jsme dnes už nejhorší zemí v pomoci,“ tvrdí.

Inflace kulminuje, míní ekonomové