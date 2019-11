ECB zvažuje „shazování peněz z vrtulníku“ během velké recese

Shazování peněz vrtulníku tedy není myšleno doslova, ale funguje jako metafora. Rozdělení peněz přímo mezi domácnosti by mohlo být pro centrální bankéře atraktivní variantou v případě ekonomické recese, uvedli autoři studie, ekonomové Jean Pisani-Ferry a Olivier Blanchard.

Potenciální opatření by se samozřejmě týkalo jen domácností v zemích platících eurem.

„Do jisté míry lze shazování peněz z vrtulníku chápat jako náhradu stále chybějící společné fiskální kapacity eurozóny,“ píšou autoři. To je zatím neexistující nástroj, který by měl státům umožnit hradit společné výdaje.

„Implementace tohoto opatření by však narazila na praktické, právní i politické překážky,“ dodali. Podle autorů by opatření mohlo přijít na scénu v případě vážné recese spojené s omezením fiskálních výdajů na úrovni vlád. V takovém případě by centrální bankéři mohli dojít k závěru, že musí jednat na vlastní pěst.