Dvě třetiny piv teď lidé konzumují doma

Na valné hromadě jsme si dělali anketu, které se zúčastnilo přes polovinu našich členů. Vyšlo nám z ní, že nejsme v žádné růžové, ale rozhodně ani v žádné zoufalé situaci. Covidová doba se nás samozřejmě všech dotkla, ale na druhé straně se díky naší snaze a naší kreativitě otevřely další možnosti prodeje a propagace minipivovarnictví. Musíme tedy na tom všem špatném hledat dobré věci. Ale v každém případě se to na každém z nás podepsalo.

Společně s Českým svazem pivovarů a sladoven odhadujeme, že za celou covidovou dobu tuzemské pivovarnictví přišlo zhruba o dva miliony hektolitrů piva. Pokud jde o malé pivovary, byly to samozřejmě jen výjimky, kterým se výstav nepohnul směrem dolů.

Dopad ale teprve přijde. Protože lidé se odnaučili kultuře, která tu byla předtím. Tedy nekonzumují tolik v restauracích, i když jsou firemní akce, tak se konzumuje méně na místě. Lidé si to raději odnesou domů. Svědčí o tom i množství prodaných malých výčepních zařízení, kdy si to kdekdo koupil třeba do garáže. Například v jednom restauračním pivovaru, který tato zařízení půjčuje i prodává a kde jich za půl roku obvykle prodali tři čtyři kusy, tak jich nyní prodali padesát. Evidentně tedy zákazníci pijí pivo spíše doma.