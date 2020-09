Druhá vlna v pražských hospodách: Hosté přestali chodit, tržby prudce padají

Aby toho nebylo málo, od čtvrtka se dále omezí otevírací doba a restaurace, hospody a bary budou muset zavírat již ve 22 hodin. Dosud mohly mít otevřeno do půlnoci.

Propad tržeb a rapidní pokles návštěvnosti od začátku měsíce pociťuje Dušan Makovský, majitel hospody Dno pytle na pražských Vinohradech.

„Zdá se mi, že je to aktuálně horší než v době nucené zavíračky na jaře. Změna chování lidí se začala projevovat víceméně na začátku září. Jak se začalo strašit, mluvilo se o tom, že roste křivka, tak lidé přestali chodit,“ sdělil Novinkám.

Oproti loňskému září klesla výtoč na třetinu. „V tuhle chvíli je to poprvé, kdy si s bídou vydělám na nájem. To se nestalo ani na jaře. A ty ostatní náklady jako elektřinu a podobně, to už nevím, jak tentokrát pokryju,“ řekl.

Nejvíce je podle Makovského aktuální situace patrná na čtvrtcích, kdy má jeho hospoda za normálních okolností nejsilnější tržby. „Normálně to může být 18 až 20 tisíc, teď s bídou čtyři tisíce,“ upřesnil.

„Na jaře jsme to nakonec víceméně zvládli, skončili jsme plus minus na nule. Nakonec se to povedlo díky tomu, že zafungovala určitá solidarita s hospodami a pivovary, akce typu Zachraň pivo. Lidé neměli kvůli karanténě tolik co dělat, tak obcházeli hospody a ‘zachraňovali’,“ shrnul Makovský.

Hospodě tehdy také pomohlo, že se od začátku zaměřuje především na stálé zákazníky z tuzemska, nikoliv na turisty. Lidé si podle Makovského také často objednávali pivo domů, navíc bylo hezké počasí, což přálo venkovnímu popíjení. Provozoval tehdy „žíznivé okno“, kde si bylo možné zakoupit čepované nebo lahvové pivo s sebou, odpoledne rozvážel pivo štamgastům po celé Praze jako „pivní Uber“.

„Teď už je to horší. Lidé jednak mají strach, jednak už nemají tolik peněz a sami nevědí, co bude,“ uvedl Makovský.

Projevovat se může i to, že řada firem stále nechala zaměstnance na home office, případně se k home office po prázdninách vrací. „Asi i kvůli home officům už se taky tolik nechodí na pivo po práci. Už dlouho jsem tu neměl partu lidí, co by přišli popít po práci,“ doplnil hospodský.

Podle Makovského se s aktuálním nezájmem hostů potýkají i další pražské hospody. „Když mám čas, tak obhlížím situaci v ostatních podnicích, ptám se, jestli chodí lidé. Velký problém mají restaurace, které na rozdíl od nás vaří obědy. Lidé přestali chodit na polední menu, tyto tržby jim spadly třeba na polovinu nebo třetinu,“ uzavřel.

Makovský má v nabídce především piva z menších řemeslných pivovarů, jako je například plzeňský Raven. Ten navíc v Plzni provozuje dvě vlastní hospody.

Pivovar však aktuálně pokles zájmu aktuálně nepociťuje. „Fungujeme normálně. Jak pivovar, tak obě hospody pokračují v normálním provozu,“ sdělil Novinkám spolumajitel Ravenu Ladislav Vrtiš.

„Na druhou stranu trpí velké pivovary. Viděl jsem fotky z restaurací Plzeňského prazdroje, kde byly v pátek prázdné stoly nebo i zhasnuto. Lidé, co pijí naše pivo, nejsou tak vyděšení. Nedávno jsme pořádali akci, kde jsme měli stejně návštěvníků jako v minulých ročnících. Když to srovnám s akcemi masovějších pivovarů, tak ty tam měly třeba třetinu lidí oproti normálu,“ dodal.

Připustil nicméně, že odběr v Praze v posledních dvou týdnech slábne. „Nicméně Brno jede dál normálně. Takže jde o nějakou lokální pražskou záležitost, kterou bych nutně nespojoval s koronou,“ zdůraznil Vrtiš.

Pivovar se dobře popral s jarní krizí. „Měli jsme extrémní propad ve velkoobchodě, nicméně to do značné míry kompenzoval maloobchod, kdy jsme prodávali koncovým zákazníkům v kelímcích, stáčené do PET lahví nebo přes nově spuštěný e-shop,“ přiblížil Vrtiš s tím, že po rozvolnění opatření pivovar zažil rapidní nárůst odbytu a jednoznačně nejlepší měsíc za posledních pět let.

Fast foody se vyprázdnily

Po zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorech prořídly stoly i v některých pražských fast foodech.

Prostor k sezení v kebabárně Can Bey v centru Prahy byl ve čtvrtek odpoledne vylidněn. Foto: Bohumír Žídek, Novinky

Fotografie z kebabárny Can Bey v centru Prahy například ukazují, že ve čtvrtek po šesté hodině odpolední byla místa k sezení zcela prázdná. Podle redaktora Novinek si většina zákazníků kupovala jídlo s sebou, ačkoliv za normálních okolností zde bývají místa k sezení z velké části zaplněná.

Sektor gastronomie podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků zatím letos přišel na tržbách o 30 miliard korun. Do konce roku toto číslo může narůst na 50 miliard. „Většina provozovatelů zakončí letošní rok ztrátou v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun,“ uvedla asociace.

Kebabárna Can Bey bez hostů Foto: Bohumír Žídek, Novinky

„Velkou část podniků drží nad vodou vládní programy na podporu zaměstnanosti, ty ale za pár týdnů končí. Pokud se situace nezmění, na přelomu roku přijde první vlna krachů hospod a restaurací,“ varuje asociace.

Situace se dále zkomplikovala v úterý, když nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) avizoval, že se otevírací doba dále omezí a restaurace, hospody a bary budou muset zavírat již ve 22 hodin.

Podle šéfky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové bude uzavření podniků ve 22 hodin znamenat ztrátu až třetiny denních tržeb. Svaz bude prosazovat, aby se ve 22 hodin přijímaly poslední objednávky a definitivně by se zavíralo o hodinu později.