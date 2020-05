Dostal poukaz za zrušený let. Jenže pak zvedli ceny na dvojnásobek

Mám nakonec ještě štěstí, myslel si čtenář Práva z pražského Žižkova, když mu aerolinie Emirates za let z Prahy do Bangkoku, zrušený kvůli koronaviru, vystavily náhradní poukaz v hodnotě vyšší, než byla cena letenky. Úsměv na rtech mu ale ztuhl, když chtěl poukaz na vysněnou cestu do Asie uplatnit pro let někdy na podzim nebo příští jaro.