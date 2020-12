Dohoda o brexitu je dobrou zprávou pro českou ekonomiku

„Dotažení dohody je v každém případě dobrou zprávou z hlediska české ekonomiky. Pokud by dotažena nebyla, tak třeba ti z Čechů, kteří rádi nakupují v obchodech Marks&Spencer, by si ze dne na den, po letošním Silvestru, připlatili ze stejné zboží až o desítky procent víc,” uvedl hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V běžných letech, která nejsou poznamenána koronavirovou krizí, se podle něj do Británie z Česka ročně vyveze zboží za více než 200 miliard korun. Uvedl, že kromě firem z automobilového průmyslu se na ostrovy ČR vyváží také třeba cukrovinky. „Například holešovský závod Nestlé vyveze do Británie ročně zhruba 3500 tun želatinových bonbonů. Pokud by jednání mezi Londýnem a Bruselem skončila nezdarem, kvůli zavedenému clu byly by holešovské želatinové bonbony v Británii od ledna příštího roku až o třetinu dražší než teď. Takže by tam o ně dramaticky klesl zájem,” dodal Kovanda.