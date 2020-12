Dodržujme pravidla, apelují podnikatelé

„Všichni chceme, abychom se co nejdříve vrátili k normálnímu životu, kdy si v klidu a pohodě můžeme posedět s rodinou a přáteli. A chceme poděkovat naprosté většině z vás, že stávající pravidla dodržujete,” uvedly organizace ve společném prohlášení.

„O to důrazněji vyzýváme těch několik jedinců, kteří pravidla porušují, aby s tím ihned skončili. Ohrožujete nejen sami sebe, ale také všechny ostatní kolegy, kteří se chovají zodpovědně. Bylo by velmi smutné, kdyby se opět celá gastronomie stala obětí několika viditelných případů porušování pravidel,“ zaznělo v apelu, pod nímž jsou podepsáni prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Rostoucí index rizika s obavami sledují i podnikatelé. „Bojíme se, samozřejmě se bojíme. Ale doufáme, že už to neudělají, že to aspoň do Vánoc udrží,“ řekl Právu výčepní pražské restaurace Sokolovna na dotaz, zda se obává toho, že krátce po přivítání hostů budou možná muset znovu omezit provoz, jak ukazují horšící se epidemiologická čísla.