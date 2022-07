Dodávky plynu z Ruska přes Nord Stream 1 byly obnoveny

Die #Gas -Nominierung von #NordStream1 für heute ist bei ca. 530 GWh/d (= ca. 30% Auslastung) geblieben. Für die jeweils nächsten 2 Stunden ist sie verbindlich, untertägige Veränderungen wären sehr ungewöhnlich. Die initiale Nominierung für den 22.7. erfolgt am Nachmittag. @bnetza https://t.co/itMR5TL6bB

Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. Plynovod byl mimo provoz od 11. července a zejména Německo vyjadřovalo obavy, že kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem zaviněné invazí ruských vojsk na Ukrajinu už by se dodávky nemusely obnovit.