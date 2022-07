Dodávka turbíny pro Nord Stream 1 neodpovídá smlouvě, tvrdí manažer Gazpromu

Turbína pro Nord Stream 1 by brzy mohla dorazit do Ruska, Siemens dodal dokumentaci

Společnost Siemens Energy již dříve reagovala na kritiku od Gazpromu mimo jiné tvrzením, že je na ruské společnosti, aby podala celní dokumenty pro vrácení turbíny. Markelov uvedl, že turbína, která byla opravena v Kanadě, se stále nevrátila do Ruska. "Byla odeslána do Německa, nikoli do Ruska, a to bez souhlasu Gazpromu," řekl a dodal, že tím vzniklo riziko sankcí.