Ostravské doubledeckery mají na sobě symboly Ostravy jako Novou radnici, vstup do zoo či siluetu Dolní oblasti Vítkovice. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Do Ostravy dorazily ekologické doubledeckery

Od 1. července měly v ostravském provozu jezdit dva ekologické doubledeckery, které speciálně pro město Ostravu vyrobili ve Španělsku. Kvůli pandemii se jejich výroba zdržela, ale nyní už čtyři metry vysoké modré dvouposchoďové autobusy dorazily do závodu společnosti Scania v Paskově na Frýdecko-Místecku, kde budou upraveny pro ostravskou veřejnou dopravu. Do ulic Ostravy by měly vyjet letos na podzim.