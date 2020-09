Do Česka se dostaly tisíce kusů španělského salámu se salmonelou

Na český trh se dostalo 19 tisíc kusů, které mohou být závadné. Zhruba 7000 se podařilo včas stáhnout ještě ze skladů, zbylých 12 tisíc se však už dostalo do prodejen.

Jedná se o výrobek s názvem „Fuet Extra 150 g“ výrobce Embutidos Solà z Barcelony s datem minimální trvanlivosti na etiketě od 18. 10. do 4. 1. – závadné totiž mohou být všechny šarže salámu dodané do Česka do 4. září.