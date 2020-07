Do Brna se vrací taxíky Uberu

Do Brna se koncem července vrátí společnost Uber, která nabízí přepravní služby. Je to důsledek změny zákona, uvedl ve čtvrtek v tiskovém prohlášení radní Brna pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Proti Uberu v Brně protestovali taxikáři, poukazovali na to, že Uber nesplňuje podmínky jako například označení jako taxi nebo taxametr. Změnou zákona se však od července změnily podmínky pro provozování běžných taxi i těch alternativních.