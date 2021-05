Den daňové svobody Češi oslaví za měsíc

Den daňové svobody představuje podle Liberálního institutu pomyslnou hranici, jež rozděluje kalendářní rok do dvou období. V části roku do dne daňové svobody lidé pomyslně odevzdávají veškerý svůj výdělek na pokrytí výdajů veřejných a státních institucí. Po datu už lidé vydělávají výhradně na sebe.

„Máme však za to, že navýšení výdajů skrz desítky kompenzačních programů nebylo efektivní. Lepší by bylo razantní snížení daní a investice do nákupu a distribuce vakcín,“ dodal Pánek.

„Výpočet dne daňové svobody ukazuje tuto cenu, nehodnotí již konkrétní programy, zda jsou pozitivní, nebo negativní. To dělá Liberální institut v jiných projektech. Pro informovanou debatu však musíme vědět, kolik nás stojí to, co stát činí – ať už je to špatné, nebo dobré,” uzavřel ředitel institutu.