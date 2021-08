D1 bez dlouhodobých uzavírek, modernizace v říjnu skončí

Na dálnici jsou nyní čtyři velké uzavírky, v pondělí se otevře úsek u Mirošovic. „Zbývat tak budou poslední tři úseky. Ten mezi Koberovicemi a Humpolcem by měl být hotov s týdenním předstihem, tedy o víkendu 25. a 26. září, poslední dva úseky včetně tohoto u Ostrovačic pak o víkendu 2. a 3. října,” uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

„Do 30. září skončí práce mezi Koberovicemi a Humpolcem, zbývající dva úseky budou hotové na počátku října tohoto roku,“ upřesnil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, podle něhož to ale neznamená, že by se práce na dálnici úplně zastavily. Budou pokračovat také dokončovací práce na rekonstruovaných úsecích. Řidiče by už ale neměly omezovat.