CzechInvest loni sjednal investice za 36 miliard

V meziročním srovnání se však výše investic zhruba o 26 miliard snížila a poprvé za pět let také klesl počet projektů pod stovku. Sivová uvedla, že pokles dojednaných investic způsobil nedostatek pracovní síly. Někteří investoři umisťují své aktivity do jiných zemích střední a východní Evropy, uvedla agentura.

Nejvíce investic loni zprostředkovaných CzechInvestem zamíří do plastikářského, kovodělného a kovozpracujícího průmyslu a výroby motorových vozidel; nejčastěji do Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Největším dojednaným investičním záměrem loňského roku bylo rozšíření výroby světel do automobilů firmy Varroc Lighting Systems v Bohumíně a Novém Jičíne za 2,5 miliardy korun.