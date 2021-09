ČTÚ: Po roce 2030 by se mohlo omezit pozemní televizní vysílání

Pozemní televizní vysílání by se mohlo po roce 2030 výrazně omezit. Stát by mohl nabídnout televizní frekvence 600 MHz pro internetové sítě. Na konferenci Digimedia 2021 to uvedla předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková.