ČR v pololetí získala z EU o 23,5 miliardy korun více, než zaplatila

Bez této sumy je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 15,8 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí (MF).

ČR tak i nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Od svého vstupu do EU v roce 2004 získala i po odečtení odvodů přes jeden bilion korun.

V prvním pololetí letošního roku obdržela ČR z rozpočtu Evropské unie 48,4 miliardy a do evropského rozpočtu odvedla 32,5 miliardy Kč, vyplývá z dat.

„V pololetí letošního roku jsme překonali symbolickou hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc proti našim odvodům,“ komentoval data ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2022 zaplatila do evropského rozpočtu 775,9 miliardy Kč a získala zhruba 1,75 bilionu Kč.