Coca-Cole se propadly prodeje nejvíce za desetiletí

Americká nápojářská společnost The Coca-Cola Company ve druhém čtvrtletí letošního roku utrpěla nejprudší propad tržeb minimálně za desetiletí. Uvedl to server listu Financial Times. Čtvrtletní prodeje klesly meziročně o 28 procent na 7,2 miliardy dolarů (166 miliard korun).