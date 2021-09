ČNB zvýší úrokové sazby, míní analytikové

"Vše nasvědčuje dalšímu zpřísnění měnové politiky a zdá se, že se miska vah naklonila ke zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu. Oživení ekonomiky po pandemii je robustní, domácí poptávka rychle roste, některé části ekonomiky se opět přehřívají a inflační tlaky stoupají. Byla by chyba, kdyby na to měnová politika nezareagovala vůbec nebo nedostatečně razantně," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

"Výsledek zářijového zasedání bankovní rady se zdá být již nyní prakticky jasný. Zdražování se stává ústředním tématem ve veřejném prostoru. I kdyby tak bankéři věřili, že jsou aktuální inflační tlaky dočasné – což se časem může ukázat jako pravdivé – nyní se hraje o samotnou kredibilitu centrální banky v očích obyvatel. To poslední, co by ČNB nyní potřebovala, by bylo ukotvení inflačních očekávání na vyšších hodnotách," uvedl analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Centrální bankéři tak podle něj budou chtít vyslat silný signál, k čemuž využijí zvýšení základní sazby o 0,5 procentního bodu doprovázené jestřábím vystoupením guvernéra Rusnoka.