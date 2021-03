ČNB oznámila bankám limity pro výplatu dividend

Akcie Erste Bank (matka České spořitelny), Komerčí banky a Monety se obchodují na pražské burze. To znamená, že si je může koupit úplně každý. Akcie KB se ve čtvrtek po 16. hodině obchodovaly za 684 korun za kus, Monety za 79,30 koruny za kus a Erste za 762 korun za kus.

Komerční banka by na základě omezujících limitů uvedeného rámce a kalkulace Patrie neměla vyplatit dividendu vyšší než 24 korun na akcii. Dividendový potenciál KB při robustní kapitálové přiměřenosti 22,3 procenta zůstává významně vyšší, upozornil Křikava.

Moneta Money Bank již dříve informovala investory o záměru navrhnout dividendu 7,6 koruny na akcii. Pokud by časová platnost uvedeného rámce ČNB pro výplatu dividend byla po celý rok 2021, pak by se podle Křikavy nepodařilo Monetě získat souhlas regulátora pro tento krok. Dividenda Monety v letošním roce by neměla přesáhnout tři koruny na akcii, odhadl.