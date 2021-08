Čínský internetový prodejce Alibaba je zpět v zisku

Hospodářské výsledky Alibaby za období od dubna do června odrážejí situaci jejího amerického rivala Amazonu, poznamenala agentura Reuters. Oba podniky totiž doplatily na uvolňování protipandemických opatření, které přesunulo zájem nakupujících z internetu do kamenných poboček.

Alibaba v květnu předpověděla růst tržeb za 12 měsíců do konce března alespoň o 30 procent. To by bylo zpomalení ve srovnání s předchozím finančním rokem, kdy růst činil 41 procent.