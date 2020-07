Čínská měna má chuť světově růst

Už v roce 2018 na to upozornila studie při Mezinárodním měnovém fondu . Její autoři tehdy vyčíslili, že zatímco veškeré dolarové transakce, ale především s dolarem spjaté směnné kurzy měn mají vliv na 40 procent globálního HDP , vliv jüanu je 30procentní.

Čína podle magazínu The Economist může růst i díky otevírání svého dluhopisového trhu, který je s hodnotou 13 bilionů dolarů od loňska druhý největší na světě. Čínské dluhopisy tvoří 51 procent všech dluhopisů rozvíjejících se ekonomik a cizinci drží téměř 9 procent dluhopisů čínské vlády a tři procenta čínských firemních dluhopisů, napsal magazín.

Největší expanzi ale představuje čínský obchod a investice. Sílí ostatně i obchodní výměna s Českou republikou. To, v jaké měně se obchody mezi Čínou a ČR vedou, Český statistický úřad nezaznamenává. Podle The Economistu však už Čína vypořádává 15 procent svého zahraničního obchodu ve vlastní měně. Před pěti lety to bylo z 11 procent. Pětinu svého obchodu s Čínou vypořádává v jüanech Francie.