Číňané vyrazili proti Boeingu a Airbusu

Jak upozornil list The Financial Times, Comac už eviduje 305 objednávek a 703 opce na nový dvoumotorový jednouličkový stroj C919 pro 160 cestujících. První stroj by měl být dopravci China Eastern Airlines dodán koncem roku.

Čína je největší trh na planetě Richard Aboulafia, Teal Group

C919, který poprvé vzlétl v květnu 2017, má konkurovat strojům Boeing 737 a Airbus A320. Sice není tak úsporný jako poslední verze 737 a A320, v jeho konstrukci nejsou využité pokročilé kompozitní materiály, nýbrž slitiny hliníku, a také má menší dolet, jenomže současně je i výrazně levnější.

Stát by měl něco přes 50 milionů dolarů (miliardu korun), což je polovina ceny A320neo a 40 procent ceny Boeingů 737 MAX. Comac má sice jen malé šance na mezinárodním trhu, jiné to však může být v Číně, kde připraví Boeing a Airbus o citelnou část zisků.

„Comac není hrozbou pro nikoho mimo Čínu,“ potvrdil viceprezident konzultační společnosti z oblasti letectví Teal Group Richard Aboulafia. Stroj by podle něj musel získat americkou a evropskou certifikaci, aby se stal vážným mezinárodním konkurentem.

To ale od leteckých úřadů FAA a EASA není nijak snadné a znamená to splnění řady testů. „Jenomže Čína je největší trh na planetě,“ podotkl Aboulafia. Potvrzuje to i odhad Boeingu, podle něhož se v Číně během dvaceti let prodá 8600 nových letadel.

Staré spory stranou

Finanční expert na čínské letectví z Newyorské univerzity v Šanghaji David Yu sice uvedl, že nebyl vydán „jasný závazek“ pro čínské aerolinky, aby kupovaly čínské stroje. Podle něj ale budou ze strany státu jasné náznaky, že by to měly dělat.

Čína do vývoje stroje vložila státní podporu možná až 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč), přičemž Comac, což je zkratka od Čínské korporace pro komerční letadla, je kontrolovaný státem.

Boeing s Airbusem berou nastupující čínskou konkurenci vážně. Podle listu The Wall Journal to byl dokonce důvod, proč obě strany po 17 letech nedávno skončily spor ohledně státních podpor. Firmy oznámily, že skončí na pět let s vývojem a akcemi, které by mohly poškodit druhou stranu, podle deníku to však jasně naznačuje, že se míní spojit proti Číně.

Chtějí se zaměřit na „netržní praktiky třetích stran“ a mezi těmi je nejen státní podpora, ale i čínské lákání zahraničních investorů za účelem okopírování jejich technologií.

Věc je však komplikovanější. Většina zisků nejde do Číny, jelikož C919 vznikl s podporou amerických a evropských firem a využívá řadu jejich výrobků. V Číně se vyrábějí ocasní plochy a křídla i trup, na který se ale částečně používají americké hliníkové slitiny. Motory jsou od firmy CFM, což je společný podnik francouzského Safranu a americké General Electric (GE), avionika je od americké firmy Collins, letové zapisovače rovněž od GE, podvozek od německého Liebherru a kola s brzdami od amerického Honeywellu.

Dá se však čekat, že Čína bude postupně zahraniční vybavení nahrazovat vlastním, což se týká zejména avioniky. Čínský vlastník Comacu AVIC už pro to založil s General Electric firmu Aviage Systems.

Výkonný ředitel Airbusu Guillaume Faury už veřejně připustil, že „minimálně v oblasti jednouličkových letadel zřejmě do konce dekády přejdeme od duopolu k triopolu“.

Čínská firma však míní proniknout i na trh širokotrupých letadel.