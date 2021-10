ČEZ: Převod do standardního ceníku mohou zákazníci Bohemia Energy provést on-line

Zhruba 400 tisíc klientů dodavatele energií Bohemia Energy, které po konci firmy převzala v režimu dodavatele poslední instance (DPI) polostátní společnost ČEZ, může převod z institutu DPI do standardního ceníku provést on-line, a to včetně podpisu. V úterý to řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.