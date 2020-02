ČEZ podle Havlíčka zvažuje, že v severních Čechách postaví továrnu na lithiové baterie

Kontrolu nad těžbou lithia by měl ČEZ získat do 31. března, pokud dobře dopadne výzkum v oblasti. Jde především o to, jestli je možné oddělit lithium od slídy. V německé části regionu, kde je asi třetina zdejších zásob tohoto kovu, se už těží. O "nesmírně zajímavý a cenný zdroj" jde podle Havlíčka i pro Česko.

"To samo o sobě ještě není všechno, protože ta logika by měla postupovat tak, že ČEZ by měl v budoucnu - a to je důležitá zpráva - v regionu severních Čech, tedy v regionu, který je postižen uhlím, vybudovat takzvanou gigafactory," uvedl ministr za použití výrazu, kterým své továrny na baterie označuje americký výrobce elektromobilů Tesla.