Čeští exportéři mají obavy z reakce Číny

„Jsem přesvědčen, že pokud budeme někoho lokajem, tak to nezlepšuje naši pozici na čínských trzích. Předpokládám, že vlastníci firem mají děti a vnuky a že jim záleží na ČR. To je hodnota, která není vyčíslitelná, a je třeba ji chránit,“ řekl v úterý Vystrčil s tím, že si je vědom případných dopadů.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák řekl, že by Vystrčila mohli doprovázet zástupci IT firem nebo podniků zabývajícími se chytrými technologiemi pro města.

„Já a moje delegace na Tchaj-wan nepojede, protože jsme byli vloni a letos přijedou Tchajwanci k nám. Tak je to pravidelně už deset let a nebudu měnit praktiky podle politiků. Na Tchaj-wan jezdím pravidelně, máme česko-tchajwanský výbor, ale tentokrát, a říkal jsem to i Jardovi Kuberovi, členská základna a klíčové firmy, které jsou v Číně a mají tam zájmy, si cestu nepřejí,“ řekl Hanák v ČT.