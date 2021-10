Česko-slovenské energetické fórum živě: Připraveni na změnu?

Kontury energetické a klimatické strategie Evropské unie jsou poměrně jasné už několik let. Poslední aktualizace vize EU a cílů v oblasti změny klimatu formou tzv. Evropské zelené dohody (Green deal) byla Evropskou komisí představena veřejnosti v prosinci 2019. Zelená dohoda přináší ambiciózní cíle a nové závazky, jejichž společným jmenovatelem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % v porovnání s úrovní roku 1990 a především dosáhnutí uhlíkové neutrality do roku 2050.