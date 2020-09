Česko letos nemusí vracet unii žádné peníze

Při čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Současné programové období fakticky začalo až v roce 2015, kdy ho Evropská komise (EK) schválila. Skončí v roce 2023. Za loňský rok i předloňský nemusela Česká republika vracet nic.