České dráhy si objednaly nové vlaky, mohou jet až 230 km/h

„V České republice je v plánu zvýšení rychlosti na konvenčních tratích na 200 km/h a výstavba vysokorychlostních tratí. To v budoucnu umožní provoz vlaků vyšší než dnes maximálně povolenou rychlostí 160 km/h,“ uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik.

„I proto musíme pokračovat v plánovaných investicích do nových vlaků, kterými naplníme požadavky na standardy vozidel provozovaných na konvenční i vysokorychlostní síti ve střední Evropě. Upevníme si tak dlouhodobá strategická partnerství v rámci mezinárodní přepravy a posílíme svou pozici v dálkové dopravě,“ dodal.

Státní dopravce s novými soupravami počítá na mezistátních dálkových linkách Praha – Ústí nad Labem – Berlín – Hamburk, Praha – Brno – Budapešť a Praha – Brno – Vídeň – Graz – Villach. Už v prvních letech provozu by tak vlaky měly využívat svou maximální rychlost alespoň v úseku mezi Berlínem a Hamburkem.

Každá ze souprav by měla mít devět vozů a bude sestavena z vozů první a druhé třídy, restauračního oddílu, dětského koutu, úložného prostoru pro velká zavazadla či jízdní kola a dalších částí.

Kontrakt počítá i s dalšími dvěma vozy pro Správu železnic, která je chce využívat pro testování tratí. Půjde o diagnostickou soupravu na pravidelné měření statických i dynamických parametrů trakčního vedení, která nahradí více než 30 let starý stávající měřicí vůz. Správa se připojila k zakázce Českých drah, samostatně by to totiž bylo pro organizaci dražší.