Česká pošta zavírá pobočky, koronavirus ji připravil o stovky lidí

Prioritou je podle Vysoudila doručení důchodů, to má absolutní přednost. „Zásilky se mohou zpožďovat, za to bychom se chtěli našim klientům omluvit. Děláme, co je v našich silách, ale některé věci, zejména v této šílené, covidové době, prostě neovlivníte,” podotkl.