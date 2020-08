Česká měna se blíží 26 Kč za euro a má šanci posílit

Včera byl kurz kolem 26,20 za euro a 22,20 za americký dolar a podle většiny analytiků oslovených Právem by tuzemská měna v dalších měsících mohla dál mírně posílit jak vůči evropské měně, tak vůči dolaru.

To je dobrá zpráva pro ty, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí, ale i z pohledu zákazníka, který kupuje zboží z dovozu.