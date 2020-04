Česká ekonomika spadne o 5,6 procenta, příští rok ale poroste, odhaduje ministerstvo

„K nejhlubšímu poklesu by mělo dojít v oblasti zahraničního obchodu a u investic do fixního kapitálu. Nižší by však měla být i spotřeba domácností. Od druhé poloviny roku by ekonomická aktivita měla oživovat, v roce 2021 by tak hospodářský růst mohl dosáhnout 3,1 procenta,” uvedlo MF.