Češi vyrazili na předvánoční nákupy. Podobné si nějaký čas neužijí

„S vyšší návštěvností před Vánocemi jsme počítali, a i proto jsme se rozhodli prodloužit otevírací dobu našich prodejen ve dnech před Štědrým dnem až do 22 hodin,” sdělil Novinkám mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. „Posilovali jsme rovněž personál v prodejnách tak, aby se řady tvořily co nejméně a zákazníci nemuseli čekat déle, než je nutné,” dodal.

Většina obchodů bude muset zavřít nejméně do 10. ledna

Dlouhá fronta byla vidět také před prodejnou Alza v pražských Holešovicích. „Je daná hlavně vládními opatřeními. My samozřejmě děláme všechno proto, abychom naše zákazníky odbavovali co nejrychleji, ale dovnitř můžeme pustit pouze určitý počet zákazníků,” uvedla mluvčí Alzy Daniela Chovancová s tím, že většinu zákazníků se ale podaří odbavit do 20 minut.